De Laurentiis sonda Nagelsmann Rispunta la suggestione Conceiçao CorSport

(Di domenica 21 maggio 2023) Con il probabile addio di Spalletti al Napoli, si è già aperto il casting di Deper la panchina. Il Corriere dello Sport scrive che il presidente avrebbe incontrato l’agente di, ex allenatore del Bayern. Gli altri nomi in lizza sono quelli di De Zerbi – che però preferisce la Premier – Conte e Gasperini, mentre torna una vecchia idea:. Parlando del presidente De, il quotidiano sportivo scrive: “Ora, raccontano in giro, che avrebbe visto, reduce dall’esonero con il Bayern Monaco, enfant-terrible della panchina, un salto nel grande calcio e però anche nel vuoto”. Insomma, l’ex Bayern offre poche garanzie per aprire un ciclo, soprattutto dopo la vittoria di uno scudetto. Per Desarebbe più rassicurante l’ipotesi Conte, ...

Aurelio Decontinua e continuerà a insistere per prolungare il contratto del suo allenatore , ma come sua abitudineanche altre possibili alternative . Spalletti e il no al rinnovo ...Ma di questo magari ve ne parleremo più avanti anche perchè De, ve lo abbiamo raccontato ... Un motivo d'orgoglio per questo avvocato romano che, una volta individuato il talento,anche ...Quest'ultimo sarebbe pronto a inserirsi con un ruolo dirigenziale nel club di De. Non sarebbe il primo ex Viola ad approdare al Napoli, dopo l'arrivo di Tommaso Bianchini , Chief ...

De Laurentiis sonda Nagelsmann. Rispunta la suggestione ... IlNapolista

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti prima della sfida con l’Inter chiarisce: «Non mi servono le ali, piuttosto gli stivali. Se vado via lo deve dire la società» ...De Laurentiis pensa di nuovo a Italiano per la panchina del Napoli, nel caso dovesse consumarsi il divorzio con Luciano Spalletti Vincenzo Italiano di nuovo… Leggi ...