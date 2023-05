De Laurentiis a qualche amico | «Mi piace Palladino»

(Di domenica 21 maggio 2023) Mentre si consuma, probabilmente, l’addio di Luciano Spalletti al Napoli, il presidente Desi guarda intorno per la possibile successione in panchina. I nomi caldi sono quelli di De Zerbi, che però sembra essere decisamente intenzionato a restare in Premier League, quello di Antonio Conte, con il quale però si dovrebbe discutere sull’ingaggio, decisamente troppo esoso per la politica del Napoli e anche quello di Gian Piero Gasperini, un vecchio pallino del presidente De. Ma non solo. Il Corriere della Sera scrive che De, a, avrebbe raccontato che glimolto, il tecnico del Monza. Il quotidiano scrive: “Torna al presidente che da par suo ribadisce la voglia di «vincere ancora» mentre diventa Cavaliere di ...

Chi conosce Desa bene di rischiare molto nel fare previsioni. Fatto sta che, un minuto ... Ma piuttosto dispiaciuto, e inmodo logorato, da un rapporto diciamo così sul filo. Tra un ......messaggi cifrati tra Dee Spalletti si celano il futuro del Napoli e dell'allenatore. Sforzandosi non poco nel trovare un senso alle parole di Spalletti ieri in conferenza, forse...Ma ha parlato con Denella cena di otto giorni fa. Per annunciargli l'addio Per confessarglidubbio Per confermare che resterà, nel rispetto del contratto, non oltre il 2024 ...

De Laurentiis non esclude l'addio di Spalletti al Napoli: Non tarpo le ... Sport Fanpage

De Laurentiis, accompagnato dalla moglie è stato insignito ... Queste le dichiarazioni del presidente del Napoli alla premiazione: "Qualche anno fa ero stato qui e fui impressionato da questa ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, come riporta il Corriere della Sera, avrebbe già in mente dei nomi per il post Luciano Spalletti.