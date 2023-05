De Grandis | «Manchester City ingiocabile? Inter sfrutti un aspetto»

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) Desi è concentrato sulla finale di Champions League fra. Secondo il giornalista c’è unda sfruttare per la squadra di Inzaghi CHANCE ? Focus di Stefano Desulla finale di Champions League: «Una volta che hai visto-Real Madrid questi ti sembrano ingiocabili, ma in una partita secca credo che si possa fare qualcosa e l’si è dimostrata molto brava a far male sugli errori degli avversari. Inoltre, l’delle tre finali Uefa è quella che parte sfavorita. Roma e Fiorentina non sono più deboli di Siviglia e West Ham.essante vedere Napoli-perché il Napoli ha vinto lo Scudetto, ma vorrà fare bene davanti al ...