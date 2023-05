Daniil Medvedev trionfa agli Internazionali d’Italia | è il primo tennista russo a vincere a Roma

(Di domenica 21 maggio 2023) Trionfo di2023. Il, che da lunedì tornerà numero 2 al mondo, ha battuto il danese Holger Rune con un doppio 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco. «La mia vittoria2023? Ho sempre creduto in me stesso», ha sottolineato ilal termine della finale dell’80esima edizione deglidi. «Arrivato a, mi sono sentito subito alla grande. Il mio rapporto con la terra rossa? Non posso dire che la amo, ma da questo momento di sicuro mi piace di più». Secondo, sia lui che Rune, hanno iniziato il match «un po’ nervosi, facendo qualche errore di troppo. Nel secondo set – continua ...

