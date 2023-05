Daniele Dal Moro velenosissimo con una nota showgirl | il ritorno della furia veneta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 21 maggio 2023) Daniela Dalcontro molto noto del mondo dello spettacolo: non le manda di certo a dire. Ecco che cosa è successodaldiventa famoso grazie al Grande Fratello condotto qualche anno fa da Barbara d’Urso in cui, nella casa più spiato di tali entravano non solo persone note al mondo dello spettacolo, ma anche perfetti sconosciuti. Si lega a Martina Nasoni che riesce anche a vincere il programma, ma sembra che la storia tra i due non sia destinata a durare e quest’anno ha dichiarato all’internocasa che non si può parlare di un avere propria relazione: due sono stati pochissime volte insieme per poter definire il loro un vero e proprio rapporto. Ad avvicinarsi sempre di più è stata invece Oriana Marzoli, la venezuelana che ha conquistato tutto il pubblico italiano. In ...