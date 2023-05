Daniele Bossari racconta come la scienza e l' amore lo abbiano salvato dal tumore e la psicoterapia dalla depressione

(Di domenica 21 maggio 2023) In una recente intervista, il conduttore TVsiselza filtri, spiegando quando la, l'della moglie Filippa Lagerback e della sua famiglia loda un. E diun percorso digli sia stato utilissimo per la

Non ha trascorso per niente un buon periodo,. Ora va meglio, molto meglio, e per questo ringrazia la scienza, la sua famiglia che gli è stata vicino e la moglie Filippa Lagerback che si è dimostrata per lui un insostituibile ...Astolfi ha partecipato alla primissima edizione di Amici (quando ancora si chiamava Saranno Famosi ed era condotto da), quella vinta da Dennis Fantina. Pierpaolo insieme a Renato ...ha affrontato una prova durissima quando gli è stato diagnosticato un carcinoma alla base della lingua, un anno fa. Fondamentale nel suo percorso verso la guarigione è stato il ...

Daniele Bossari: «Le cure per il tumore sono state belle invasive: ho pregato. Filippa mi ha salvato» Corriere della Sera

Edoardo Tavassi vuole fare sul serio. Anche ora che è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip non si vuole separare dalla sua Micol Incorvaia. E su Di Più uno dei finalisti del ...Le seconde sono (anche) merito della sua metà. Che l’ha folgorato da… un poster e non l’ha mai abbandonato Daniele Bossari si confessa in una lunga intervista. Gli argomenti sono due: la malattia e la ...