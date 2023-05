In prima squadra, come accennato, zero spazi: nel suo ruolo il tecnico Raffaele aveva a disposizione già tante opzioni e, in accordo con il club, ha scelto di lasciarlo crescere in, dove ha ......Empoli Napoliqui su CalcioNapoli24 . DIRETTA Empoli Napoli 57' - L'Empoli effettua un doppio cambio: escono Bonassi e Stassin ed entrano Manelli e Kaczmarski 53' - Ci prova Iaccarino......Mottironi e dal Funzionario Paolo Procaccio ."Siamo felici per l'andamento di questa" ... su Rai 1 , con un collegamento in direttaSala Bronzi.

Dalla Primavera del Potenza al gol mondiale: Garbett, una favola All Black La Gazzetta dello Sport

L'Inter Primavera manda un messaggio alla Roma: manita al Cesena, sesto posto agganciato e playoff ancora possibili. Finisce 5-0 a Interello in virtù dei gol di Curatolo (rigore), Sarr, Kamate, Bovo e ...L’ala della Nuova Zelanda, in rete ieri, è da un anno in Basilicata sotto le cure di Antonio Nocerino: suo fratello era nel Toro, lui è stato scartato in un provino per le giovanili del Napoli ...