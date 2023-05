(Di domenica 21 maggio 2023) Il servizio completo nell'edizionea Gazzetta'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 20 maggio 2023.

dell'ex cine teatro Eden di Vaprio è emerso un pezzo di storia del paese, che ora si vorrebbe fotografare e documentare. Demolito l'ex cine teatro Abbattuto un pezzo di storia ne ...Una situazione di stallo provocatamancanza di tecnici che dovrebbero occuparsi della ... quindi la 'e la bonifica di tutte le infrastrutture che non hanno una funzione statica aveva ...Una prospettiva che ha portato l'attuale amministrazione anche a modificare il terzo lotto della maxi bonifica per salvarei due capannoni in cui venivano scoibentate le carrozze ...

Dalla demolizione dell'Eden di Vaprio emerge la storia del paese Prima la Martesana

Dalla demolizione dell'ex cine teatro Eden di Vaprio è emerso un pezzo di storia del paese. Che ora si vorrebbe fotografare e documentare.Dopo tre anni rocamboleschi, il Comune di Adro e la Fondazione La Vittoria sono pronti a guardare al futuro. I due enti, infatti, grazie anche al cambio ai vertici della Fondazione, lo scorso agosto a ...