Dal Giappone all’Emilia Romagna | la solidarietà di Meloni alle popolazioni alluvionate

(Di domenica 21 maggio 2023) Il premier è arrivato in Emilia, in piena apocalisse da alluvione. Nessun seguito di cronisti e tutti i dettagli del percorso coperti dal massimo riserbo, per una visita che si direbbe quasi privata, se Giorgianon fosse il presidente del Consiglio e non avesse interrotto la sua partecipazione al G7 di Hiroshima per rendersi conto di persona di cosa stia attraversando l’Emiliain questi giorni. Migliaia di sfollati, 14 vittime e un territorio devastato. In gran sordinaè arrivata in aereo, direttamente dal, a Rimini e da lì si è mossa per raggiungere le zone più colpite. A Ravenna, a Ghibullo, una frazione della città i contatti diretti con le persone che hanno perso tutto e ora lottano contro il fango. Nella frazione di Ravenna, la presidente del Consiglio non si ...

