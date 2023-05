Da noi… a ruota libera | ospiti puntata 21 maggio 2023 | Lello Arena | Pierpaolo Spollon | Stefano Fresi e Cristiana Polegri

Leggi su ascoltitv

(Di domenica 21 maggio 2023) Oggi, domenica 21, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventottesimadella quarta edizione di Dail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella ventinovesima, glisono, attore, regista, scrittore, sceneggiatore, si racconterà parlando di sé, del suo rapporto con Napoli, delle persone incontrate nel corso della sua carriera, del suo impegno per i giovani, svelando anche aspetti inediti della sua vita e della suo carattere, e non mancheranno le sorprese che, come consuetudine del format, usciranno dalla. In studio, inoltre, ...