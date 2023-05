Da Avellino all’Emilia Romagna per dare una mano nei soccorsi | il “gol” di Casarini

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ scattato nella giornata di sabato il rompete le righe in casa US1912. La società, dopo l’allenamento congiunto con il Crotone, attraverso una nota ha annunciato la sospensione delle attività salutando tesserati addetti al settore sportivo con contratti federali ratificati per consentire: “di poter usufruire delle ferie così come disciplinato dagli accordi collettivi di categoria”. Tra i tanti, nobile il gesto di Federicopartito alla volta dell’Emiliacolpita nei giorni scorsi dall’alluvione che ha sommerso oltre 40 comuni sotto centimetri di fango e detriti e costata la vita a 14 persone. Originario di Carpi, il comune più grande della provincia di Modena,ha deciso di tornare in. Dapprima, il centrocampista ...