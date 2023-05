' Cutro | Calabria | Italia' | un documentario per non dimenticare l' accoglienza oltre la tragedia

Il Festival del cinema di Cannes ha visto la presentazione di un progetto cinematografico di grande impatto emotivo: il documentario intitolato ', Italia '. Il regista di fama internazionale Mimmo Calopresti si impegna a raccontare gli eventi seguiti al naufragio di un barcone carico di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso a '...E' stato presentato oggi al Festival del Cinema di Cannes, negli spazi dell'Italian Pavilion presso l'Hotel Majestic, il progetto per la realizzazione del documentario ", Italia" per la regia di Mimmo Calopresti, sul tema dell'importanza del documentare gli approdi e l'accoglienza. All'incontro, moderato da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato ...E' stato presentato oggi al Festival del Cinema di Cannes, negli spazi dell'Italian Pavilion presso l'Hotel Majestic, il progetto per la realizzazione del documentario ", Italia" per la regia di Mimmo Calopresti, sul tema dell'importanza del documentare gli approdi e l'accoglienza. All'incontro, moderato da Laura Delli Colli, presidente del Sindacato ...

