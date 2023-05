Crossword Mysteries – Indovinello con il morto | trama e cast del film su Rai 2

Leggi su tpi

(Di domenica 21 maggio 2023) Questa sera, domenica 21 maggio 2023, alle ore 21.20 va in onda l’episodio didal titolocon il. Si tratta di un nuovotv in onda in prima visione. Tess, esperta di cruciverba e gialli, viene invitata come ospite speciale nel game show preferito di sua zia Candace. Le cose però prendono una piega inaspettata quando chi conduce il programma viene misteriosamente assassinato. Ben presto, si scopre che chiunque, dietro le quinte, avrebbe avuto un motivo per commettere il delitto, incluso Hunter, l’ex di Tess. Vediamo insieme lae ilTess Harper (Lacey Chabert) viene invitata a registrare alcuni indovinelli per il popolare quiz televisivo “Riddle me this”, e poi assiste tra il pubblico alla ...