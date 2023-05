Così furono fatte sparire le carte del «Lodo Moro» dal centro Sismi «Bermude» di Beirut

(Di domenica 21 maggio 2023) A, nel gennaio 1980, nel cosiddetto”, l’ufficio dei Servizi segreti italiani in Libano ospitato all’interno dell’Ambasciata, ci fu disperata, affannosa corsa per fari documenti segreti e compromettenti dei rapporti spericolati che il nostro Paese teneva con i palestinesi e continuarea nascondere l’esistenza del «». È una delle nuove, clase, rivelazioni che emergono dalla “declassificazione” disposta dal governo Meloni di centinaia di documenti dei Servizi segreti italiani, finora coperti dal segreto di Stato e relativi al «dossier Giovannone», dal nome del colonnello dei carabinieri Stefano Giovannone, nome in codice «Maestro», che fu capodelin Libano e ...

...come il riarmo dell'esercito. Anche l'appoggio appoggio militare del Giappone al regime di ...Adolf Hitler e Benito Mussolini come parte di un video ufficiale intitolato "Fascismo e nazismo...... in che tempi e quali paesi li forniranno Perché gli F - 16 sonoimportanti per la guerra ... F - 16, il loro utilizzo recente Nel 1991, durante la Guerra del Golfo, gli F - 16usati per ...... Saul Bellow, James Joyce ed Elmore Leonar: ha contribuitoa ridefinire, negli anni Ottanta e ...usata " il tempo del racconto scorre all'indietro durante l'intero romanzo " fecero notizia e...