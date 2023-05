Cosa ho trovato qui Meloni si commuove in Romagna | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) "Adesso il nostro compito è quello di garantire risposte immediate": Giorgialo ha detto dopo essere arrivata in prefettura a Ravenna e aver visitato diverse zone colpite dall'alluvione in Emilia. La presidente del Consiglio, poi, ha sottolineato che "il governo c'è, ci sono anche gli altri livelli istituzionali, c'è qui un livello di collaborazione che è molto prezioso in una situazione come questa". "C'è un consiglio dei ministri convocato per martedì - ha poi annunciato la-. C'è tutta la giornata di domani per ottimizzare provvedimenti. Per questo volevo venire domenica, perché domani posso passare la giornata insieme ai ministri che sono già al lavoro e che intanto mi mandano le loro iniziative e le loro idee su tutto quello che si può fare. Ho parlato con il presidente della Regione Bonaccini, con i ...