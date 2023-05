(Di domenica 21 maggio 2023), possibile successore dialla guida delin caso di separazione da De Laurentiis alla fine della stagione. Il futuro di Lucianosulla panchina delrimane incerto: il continuo scambio di opinioni tra l’allenatore e il presidente De Laurentiis prosegue, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la risposta definitiva da parte del tecnico di Certaldo, che sta riflettendo sulla possibilità di un addio o di rimanere per un ultimo anno. Naturalmente, è già iniziato il dibattito sul possibile sostituto per la guida tecnica dei campioni d’Italia, con molti nomi pronti a prendere il testimone da. Dal sogno di Klopp, passando per Conte, De Zerbi, Italiano o il suggestivo ritorno di Benitez, da oggi c’è anche un nuovo ...

"l'erede di Giuntoli deve avere conoscenze internazionali e un vissuto con affinità progettuali ad Adl: Filippo Fusco, il giovanissimo dg deldel 2000 trascinato in Serie A scommettendo, per ...Per De Laurentiis sarebbe più rassicurante l'ipotesi Conte, scrive il. Sullo stipendio si ... Mentre torna la suggestione Conceiçao che è stato vicinissimo alla panchina delnell'estate ...L'accenno fatto in conferenza stampa dal tecnico delagli stivali che gli sono necessari più delle ali , per il quotidiano sportivo, è chiaro. "Luciano Spalletti ha detto che gli servirà ...

CorSport, Salvione: "Sostituto Spalletti, ecco il nome preferito del presidente" CalcioNapoli24

CorSport – Napoli: suggestione Nagelsmann per il dopo Spalletti Napoli-Inter: le probabili formazioni, Kvaratskhelia vuole esserci CorSport – Spalletti chiari segnali di addio al Napoli: i possibili ...Napoli-Inter tutte le notizie sulle formazioni: gara della giornata 36 di Serie A, si gioca alle ore 18:00 allo stadio Maradona.