Correa | «Serve continuità anche in vista delle due finali da giocare»

(Di domenica 21 maggio 2023) Il Tucu Joaquinha parlato ai microfoni di Inter Tv prima del match fra Napoli e Inter. L'argentino giocherà titolare al Maradona insieme a Lukaku CONCENTRATI ?non pensa alla Coppa Italia, ma a fare bene col Napoli: «Importante continuare così, abbiamo fatto un ultimo periodo bellissimo con tanti punti.continuare così per disputare le duecon qualità e tranquillità. Il Napoli è forte, gioca bene, sono stati i migliori. Ma noi possiamo fargli del male, abbiamo i mezzi per farlo. Concentrazione? Siamo concentrati sulla partita, ci mancano dei punti. Cerchiamo di fare il meglio».