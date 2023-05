Contro afidi | cocciniglia e fumaggine basta questo sapone per realizzare un antiparassitario naturale ed efficace

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 21 maggio 2023) È iniziata la bella stagione e le nostre piante vanno messe al riparo:, provatespraye a costo davvero ridotto. Il rimedio per eccellenza per eliminare i parassiti è, udite udite, ilAlga all’olio di cocco. Di cosa si tratta? Di un preparato molle potassico, di facilissima reperibilità, perfetto per il bucato. Grazie al suo potere smacchiante, riporta i capi come nuovi. E costa meno di 2 euro!!!! Il suo INCI riporta come ingredienti solo glicerina, olio di cocco e ovviamente acqua: perfetto quindi per essere utilizzato in natura, in pieno rispetto dell’eco-sistema. In breve, non inquina! Ma le sue virtù non si esauriscono qui! Le qualità detergenti hanno una potente rilevanza ...