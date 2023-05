“Contestazioni a Roccella? Risposta a provocazioni” Delirio totale di Saviano

La ministra Eugeniatorna sulleche le hanno impedito di presentare il suo libro al Salone di Torino. Con un 'blitz' due gruppi distinti di attiviste e femministe hanno interrotto più volte l'...Lo ha detto Eugenia, ministra per la Famiglia, in video collegamento con il congresso di Noi Moderati, tornando sulleda parte di alcuni manifestanti ieri al Salone del Libro. ...Lo ha detto Eugenia, ministra per la Famiglia, in video collegamento con il congresso di Noi Moderati, tornando sulleda parte di alcuni manifestanti ieri al Salone del Libro. ...

Roccella travolta dalla contestazione TGLA7

dove ieri la ministra Roccella è stata fortemente contestata senza poter presentare il suo libro L'intervento dell'editore Francesco Giubilei, che presiede anche la Fondazione Tatarella, in cui si ...L’autore di Gomorra sfrutta il palcoscenico del Salone del Libro, dove era stato appena impedito al ministro Roccella di potere parlare, per attaccare a spron battuto il governo ...