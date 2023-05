Conselice è allagata | i volontari consegnano pasti caldi a bordo di un trattore alle persone isolate nelle loro case – Video

Casse di acqua e alimentari arrivano in gommone e in trattore a(Ravenna), che si risveglia ancora invasa dall'acqua. Dai balconi gli anziani rimasti intrappolati in casa osservano l'incessante attività di vigili del fuoco fluviali e volontari della ..."Serviranno giorni - ha aggiunto la sindaca - durante questo periodo le condizioni arimarranno molto critiche: non c'è elettricità, non c'è acqua potabile, non abbiamo connessione da ..., tutta la provincia di Ravenna ha vissuto oggi il suo giorno peggiore a causa del deflusso verso il mare degli enormi quantitativi d'acqua fuoriusciti da tutte le fratture degli ...

Vista l'acqua ancora molto alta a Conselice, in provincia di Ravenna, per le missioni i vigili del fuoco stanno impiegando anche l'hovercraft.