Condizionatori | fai molta attenzione Sei hai uno di questi devi cambiarlo subito

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 21 maggio 2023) Stretta sui: devono esserecambiati se possiedi uno diin casa, ecco il motivo. Superato questo maggio piovoso e molto fresco (e che sta facendo danni in quasi tutta l’Italia) le temperature si alzeranno e arriverà il caldo. Per questo, è buona norma controllare il proprio condizionatore per l’accensione estiva. Il condizionatore deve essere cambiato (ilovetrading)Se il caldo sarà eccessivo come gli anni passati, isaranno utilizzati quotidianamente con un impatto ambientale davvero significativo per i gas refrigeranti all’interno. Quindi, dovrebbero essere cambiati. A deciderlo è l’Unione Europea: ecco il perché.: se è di questo tipo, lo dice l’Unione Europea Con il Regolamento numero 517 del ...