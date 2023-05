Concita De Gregorio senza parrucca in diretta | nuovo look a sorpresa | ' Un sollievo per me'

(Di domenica 21 maggio 2023)a In Onda , il programma di La7 . L'anteprima della puntata si è aperta con in studio solo David Parenzo mentreDeera in collegamento da casa. La conduttrice si è mostrata ...

Sorpresa a In Onda , il programma di La7 . L'anteprima della puntata si è aperta con in studio solo David Parenzo mentreDeera in collegamento da casa. La conduttrice si è mostrata per la prima volta senza parrucca, dopo la battaglia al tumore degli ultimi mesi. Nel presentarla, il co - conduttore ha ...I due conduttori di In Onda si scambiano i saluti aprendo la puntata di sabato.deè in collegamento da casa e conferma il suo ritorno presto in studio - I due conduttori di In Onda si scambiano i saluti aprendo la puntata di sabato.deè in ...Sul caso Trudeau - Meloni,Deconduttrice del programma 'In Onda' (trasmesso da #La7 il sabato e la domenica dalle 20.30 alle 21.20) nella serata di ieri 20 maggio 2023 ha controbattuto alla segretaria del '...

Parenzo: “Saluto Concita con questo splendido e inedito look". E Concita De Gregorio: "È un sollievo" La7

Sorpresa a In Onda, il programma di La7. L'anteprima della puntata si è aperta con in studio solo David Parenzo mentre Concita De Gregorio era in collegamento da casa. La ...Concita De Gregorio ha sorpreso tutti, compreso il suo co-conduttore, che l’ha salutata dicendo: “Saluto Concita, con questo inedito e splendido look”. La giornalista, in collegamento da Torino, si è ...