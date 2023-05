Concita De Gregorio per la prima volta in tv senza parrucca | È un sollievo

(Di domenica 21 maggio 2023) "Salutocon questo splendido e inedito look". Così David Parenzo apre la puntata di In Onda del 20 maggio. Collegata dal salone del libro di Torino c'è la collegaDe, che si mostra per la, dopo la battaglia al tumore degli ultimi mesi. "È un...

Dopo un ragionamento su ambiente e clima arriva una frase inaspettata che lascia nel silenzio generale Elly Schlein, i conduttori David Parenzo eDee anche i telespettatori a casa. ...Ha deciso di mostrarsi con i suoi capelliDein occasione della puntata di In Onda di ieri 20 maggio su La7. La giornalista ha sorpreso tutti, David Parenzo compreso che in apertura di trasmissione l'ha salutata dicendo: "..."Se ne è reso conto", Meloni e l'attacco di Trudeau: cosa è successo davvero La conduttriceDele fa notare che, evidentemente, neanche il Pd in tutti questi anni al governo ha fatto ...

Concita De Gregorio torna in video senza parrucca, il sorriso a In Onda: «È un sollievo» - Il video Open

«Il problema delle alluvioni non è né di destra né di sinistra, riguarda l’umanità intera. Di fronte a quanto è avvenuto in questi giorni, bisogna tenere presente che ci troviamo di fronte a un messag ...David Parenzo apre la puntata di sabato 20 maggio di “In Onda”, su La7, salutando Concita De Gregorio collegata con lo studio: «Saluto Concita con questo splendido e inedito look » dice il conduttore, ...