Come voi | amici miei La leadership secondo Gianluca Giansante

(Di domenica 21 maggio 2023) La prefettura di Metz, nella Francia del Nord, è un bell’edificio in stile classico, al centro di un isolotto sul fiume Mosella. È il 12 giugno 1831 quando, al termine di una visita ufficiale, dal grande portone di legno verde esce il re, Luigi Filippo. Mentre attraversa il cortile inizia a piovere. Il re chiede il suo mantello ma i suoi assistenti non riescono a trovarlo subito. Vedendo la Guardia nazionale schierata, Luigi Filippo decide di passarla in rassegna. Nel frattempo, la pioggia si infittisce. Così racconta la scena lo stesso sovrano in una lettera alla consorte, Maria Amelia di Borbone, principessa delle Due Sicilie: “il servitore mi raggiunse con il mantello sulla piazza, dove, nonostante la pioggia, c’era una folla immensa; gli dissi di riportarlo indietro. Gli feci un gesto che indicava di portarlo via; i soldati non avevano un mantello, e neanch’io lo volevo. L’acume ...