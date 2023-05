Come velocizzare una transazione Bitcoin

Leggi su blockworld

(Di domenica 21 maggio 2023) Nelle ultime settimane abbiamo visto verificarsi una situazione davvero anomala sulla reteche ha costretto in molti a pagare fee spropositate per vedersi le transazioni incluse nei primi blocchi disponibili. Sappiamo bene che tutto questo può accadere e soprattuto la mining fee per byte oscilla sulla base dell’ammontare di transazioni in pending e del corrispettivo costo medio di mining fee. Ma cosa fare nel momento in cui questa situazione si verifichi nuovamente? Le risposte sono essenzialmente due, la prima è sicuramente la più semplice ovvero attendere che le mining fee si abbassino, la seconda è accelerare laaumentando le fee anche dopo aver firmato la prima. Cos’è la RBF? Il nome di questa operazione è Replace by Fee (RBF), ovvero è un metodo che ci permette di sostituirne uno ...