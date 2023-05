(Di domenica 21 maggio 2023) Intervista a Emanuele Mastrangelo autore, insieme a Enrico Petrucci, di “Iconoclastia. La pazzia contagiosa dellache stala” (Eclettica, 2020). UMBERTO CAMILLO IACOVIELLO: In Italia c’è poco dibattito sullae a differenza di PaesiStati Uniti, Inghilterra e Francia, noi ancora non siamo stati travolti da questo fenomeno.e dove è nata la pazzia contagiosa che stala? EMANUELE MASTRANGELO: Iniziamo dalla fine. Il libro che ho scritto insieme a Enrico Petrucci affonda le radici nella constatazione che l’ondata di iconoclastia che colpì gli Stati Uniti nel ...

... perché quella macchia èun link sempre funzionante. Poi il dibattito continua, ma la cosa davvero curiosa è che Simon non usa mai la parola 'culture '. È una cosa personale, non ...Nella cultura della cancellazione (cioèculture), si modificano o si... I lettori sanno che, ... in una gara di appalto pubblica, non vanno considerati in senso propriorequisiti,... ...Permane negli Usa, dunque, un clima dogmatico e censorio animato dallaculture e dalle guerre culturali che sembrano non avere fine né logica. Perché,scrive Luigi Mascheroni su Il ...

Come la Cancel Culture sta distruggendo la nostra storia e come difenderci Nicola Porro

