Colombia | la fuga da film del John Gotti croato | il narcos che vendeva coca alla ‘ndrangheta mentre lavorava al tribunale di Milano

(Di domenica 21 maggio 2023) Nonostante i gravissimi precedenti per droga, una condanna a nove anni e un’altra a quattro, la Corte d’appello diper lui deciderà l’obbligo di firma e quello di dimora. Un regalo inaspettato per il 48enneAntun Mrdeza che poche settimane dopo diventa latitante. E’ il 27 febbraio 2017. E tale resta oggi dopo che la maxi inchiesta delle procure di, Reggio Calabria, Genova lo ha collocato ai vertici del traffico internazionale di droga anche come fornitore per decine di chili del calabrese Bartolo Bruzzaniti, il re delladidetto Sonny, in affari con il broker campano Raffaele Imperiale, per anni latitante a Dubai e oggi collaboratore di giustizia. Mrdeza nelle sue chat criptate si fa chiamare, come il ...