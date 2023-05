CM Scommesse | la Fiorentina paga le fatiche di coppa | il Siviglia pure

Le quote Secondo i principali siti, il Torino ha più chance di vittoria: il segno 1 è quotato 2.30 da Sisal, 1.97 per Sportbet e 1.93 su Daznbet. L'eventuale successo dellaè ...... in Europa League la Roma è proposta campione a quota 1,93 sulla lavagna: l'avversario è ... Mercoledì 7 giugno tocca allacontro il West Ham. I viola hanno rimontato il Basilea in ...Quote- West Ham 1X2 Secondo i principali siti, saranno gli Hammers a partire con i favori del pronostico. Lagiocherà formalmente la finale in casa e il segno 1 ...

Basilea-Fiorentina, le quote per le scommesse: i bookmakers puntano sui toscani OA Sport

Per i viola circa 5mila biglietti all’Eden Park, ma le richieste sono tante di più. Schizzati alle stelle i prezzi dei voli. Molti pronti a sobbarcarsi 10 ore in auto ...Le quote di questo incontro però non sembrano tenere conto degli ultimi risultati ottenuti in casa dal Torino. La Fiorentina potrebbe accusare un pò di stanchezza, il segno 1 è in lavagna a circa 1.90 ...