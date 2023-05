Classifica Giro d’Italia 2023 | Armirail resiste | 6° Caruso | risalgono Velasco e Fortunato

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) C’era grande attesa per la quindicesima tappa al, che finalmente si è corsa sotto il sole dopo due settimane di maltempo. La frazione da Seregno a Bergamo, che ha chiuso la seconda settimana di gara, proponeva le salite del Valico di Valcava (prima categoria), Selvino e Miracolo San Salvatore (seconda categoria), Roncola Alta (seconda categoria a 32 km dal traguardo) ma i big disono rimasti insieme in gruppo. Sulle tre ascese più impegnative non si sono visti movimenti tra gli uomini che puntano alla conquista del Trofeo Senza Fine. Sullo strappo di Bergamo alta, la cosiddetta Boccola posta a 5 chilometri dal traguardo, abbiamo assistito a un’accelerazione di Joao Almeida e Primoz Roglic, ma Geraint Thomas, Damianoe Andreas Leknessund hanno risposto presente. Sono ...