CITOFONARE RAI2 | IL TOCCANTE MOMENTO DEDICATO ALLE VITTIME DELL’EMILIA ROMAGNA

Gene Gnocchi si emoziona in diretta a, mentre racconta il dramma dell' alluvione vissuto sulla sua pelle in Emilia - Romagna . 'Sono abituato a venire lì e divertirci ma questa volta non me la sento', dice il comico nel ...Non sono in grado nemmeno di parlare": sono le parole di Gene Gnocchi, in collegamento con la trasmissione "". Quando noi diciamo che questa terra non è abituata a chiedere ma a ...'Quella di oggi sarà una puntata un po' particolare' ha premesso la conduttrice diaprendo l'anteprima della diretta di oggi, domenica 21 maggio 2023, con le terribili immagini dell'alluvione trasmesse nel frattempo nel maxischermo dello studio. Affiancata dall'amica ...

A “Citofonare Rai2” puntata speciale dedicata all’alluvione Corriere Nazionale

Gli occhi lucidi, quasi commossi. Un Gene Gnocchi a tratti inedito quello visto all'interno del collegamento della trasmissione «Citofonare Rai2», condotta da Paola Perego e Simona Ventura. Tema della ...Gene Gnocchi si commuove in diretta a Citofonare Rai2, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura sul secondo canale che hanno ...