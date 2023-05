Riguardo poi alle tensioni per Taiwan,ha spiegato che è chiaro tra i leader del G7 che se ladovesse agire in modo unilaterale ci sarebbe una risposta. "Noi non andremo a dire alla......degli Stati Uniti Joe, che dal vertice porta a casa il ribadito impegno degli altri sei colleghi per contrastare la minaccia nucleare. Dal [...] Continua a leggere The post Ucraina,e ...Riguardo poi alle tensioni per Taiwan,ha spiegato che è chiaro tra i leader del G7 che se ladovesse agire in modo unilaterale ci sarebbe una risposta. 'Noi non andremo a dire alla...

Cina, Biden: "Stupido pallone spia ha bloccato canali dialogo, ma presto un disgelo" Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...(Agenzia Vista) Il Presidente degli Stati Uniti Biden posa la sua mano sulla spalla di Zelensky e i due vanno via insieme dopo la foto con i ...