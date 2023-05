Ciclismo | Gazzetta | “Cavendish pronto ad annunciare il ritiro a fine anno”

(Di domenica 21 maggio 2023) Sta per calare il sipario sulla gloriosa carriera di Mark. Stando a quanto riportato da ‘Ladello Sport’, infatti, il velocista britannico sarebbeadil suodalle competizioni al termine di questa stagione. Il corridore trentottenne dovrebbe comunicare la sua decisione ufficiale nella giornata di domani, lunedì 22 maggio, in occasione della seconda giornata di riposo del Giro d’Italia 2023.è uno dei ciclisti più vincenti della storia, avendo conquistato il successo nel Mondiale 2011, nella Milano-Sanremo 2009 e addirittura 53 tappe nei grandi giri: 16 al Giro, 34 al Tour, 3 alla Vuelta. Una carriera davvero da incorniciare, con un ultimo colpo magari da mettere a segno proprio in questa ultima settimana della corsa rosa. ...

Questi saranno gli ultimi mesi da corridore professionista: il britannico dell'Astana ha deciso e a quanto risulta alla Gazzetta e a tuttobiciweb la cosa sarà annunciata proprio domani, nello scenario ...