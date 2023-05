Ciao Darwin | ci sarà ancora il Genodrome dopo l’incidente? Parla Salvati | come cambia il programma di Bonolis

(Di domenica 21 maggio 2023) Era il 2019 quando, durante una puntata drammatica diil concorrente Gabriele Marchetti, 57 anni, rimase coinvolto in un brutto incidente durante il gioco del. Durante la prova “dei rulli”, l’uomo cadde rovinosamente; a causa delle gravi lesioni riportate rimase paralizzato e, ildi Paolo, finì inevitabilmente al... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Daad Avanti un altro, passando per La talpa, il nome di Marco Salvati negli ultimi 35 anni di lavoro ha figurato in tantissimi grandi successi del piccolo schermo. E la sua firma è stata ...Nel frattempo Salvati è al lavoro con le registrazioni della nona edizione diche andrà in onda su Canale 5 il prossimo autunno. "Termineremo le registrazioni alla fine di giugno, per la ...... come sempre l'ex Madre Natura diè in forma smagliante, la sua bellezza è straordinaria. Nella foto indossa un bellissimo completo primaverile che mette bene in risalato il suo fisico ...

Ciao Darwin, come cambia dopo l'incidente al Genodrome Parla l'autore Blog Tivvù

Adesso Ciao Darwin sta per tornare con una nuova edizione e proprio alla vigilia del suo ritorno l'autore Marco Salvati ha rilasciato una intervista a TvBlog.it, nel corso della quale ha anche parlato ...