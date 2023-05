Chiusura strade nel Cilento | incontro costruttivo tra Fenailp Turismo e Cascone

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente di, in qualità di rappresentante dell’associazione che promuove ilnel territorio, ha avuto unsignificativo con il Presidente della IV Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio Regionale della Campania On.le Lucaal fine di discutere e affrontare la problematica delladellenel tratto compreso tra Palinuro e Camerota, nel cuore del suggestivo territorio del. La riunione è stata sollecitata a seguito degli eventi franosi degli ultimi giorni che hanno causato ladelle arterie stradali, creando notevoli disagi per residenti e visitatori, oltre a ostacolare lo sviluppo turistico dell’area. ...

... decollato nella notte da Hiroshima in anticipo di un giorno rispetto alladel vertice del ... Solo per le(oltre 500 quelle chiuse) la Regione stima danni per miliardi di euro. Le ......chiuse e deviazioni Per il concerto di questa sera sono scattate già nella notte tra giovedì e venerdì le prime modifiche alla viabilità nell'area del Circo Massimo con ladi via dei ...La sua prolungatacreerebbe enormi disagi, peraltro difficilmente risolvibili, a centinaia ... perché la situazione delleè in forte evoluzione ed il rischio di frane o dissesti resta ...

La mappa delle strade chiuse sull'Appennino: una grande fetta di provincia resta inaccessibile ForlìToday

con strade chiuse e il meteo che resta instabile, con allerta alta per nuovi possibili esondazioni. Alle 15 nella zona è anche previsto un nuovo temporale, pertanto l’allerta resta altissima. Si ...Dopo sette di assenza il Boss, Bruce Springsteen, torna questa sera a Roma, al Circo Massimo, dove ad attenderlo ci saranno circa 60mila persone. Nella Capitale c'è grandissima attesa ...