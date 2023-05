Chieti | lupo spunta dal bosco e aggredisce una donna col cagnolino | la preda portata via tra i denti | ferita la padrona

(Di domenica 21 maggio 2023) Attimi di paura a Palombaro, in provincia di. Questa mattina, unadi 56 anni stava portando a spasso il suoquando all’improvviso èto fuori un, che l’ha aggredito. Laha provato a reagire per salvare il cane dai morsi dell’altro animale. Così facendo, ha finito però per attirare l’attenzione delanche su di lei: aggredita, laè stata scaraventata a terra. Quindi l’animale selvatico è tornato ad attaccare il cane, portandolo via tra i. Il primo a intervenire sul posto è stato il vice sindaco di Palombaro, Giuseppe Di Nardo, che ha allertato i soccorsi: forestali, carabinieri, 118, sanitari dell’Asl e l’Ente Parco Nazionale della Majella, dove si è consumato l’episodio. La ...

Dopo aver puntato il cane, si è scagliato sulla donna, che cercava di difenderlo. Poi è scappato con l’animale domestico tra le fauci lasciando una scia di sangue nel bosco ...PALOMBARO (CH) – Un lupo ha aggredito un cane al guinzaglio e la sua padrona in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti. La donna, Nadia Terenzi, 56 anni, era uscita a passeggio col ...