Chieti | lupo attacca una donna che porta a spasso il suo cagnolino e fugge con l’animale tra i denti

(Di domenica 21 maggio 2023) Nel centro cittadino di Palombaro, in provincia di, unadi 56 anni è statata da unmentre passeggiava con il suo: laha cercato di difendere il suo cucciolo, maè riuscito a strapparglielo,ndolo via tenendolo stretto tra i. La 56enne ha avuto bisogno di cure mediche: ha rito lesioni al ginocchio e a un polso per la caduta, è stata sottoposta a esami radiologici. Forestali, carabinieri, 118 e sanitari della Asl sono stati immediatamente avvertiti, così come l’Ente Parco nazionale della Majella. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Centro, dalle prime ricerche sono emerse alcune macchie di sangue che andavano verso il vicino bosco. Si teme quindi ...

È avvenuto a Palombaro, nel Chietino: Nadia Terenzi, 56 anni, era uscita a passeggio con il suo cane ma improvvisamente unha agguantato il quattrozampe. La donna ha provato a salvarlo ma il ...... in provincia di. L'episodio è avvenuto in pieno centro abitato. La donna ha cercato di salvare il proprio cane ma ilè tornato alla carica, ha inseguito anche lei aggredendola e ...AGI - Una donna di 56 anni e il cagnolino al guinzaglio con cui stava passeggiando sono stati attaccati da unnel centro di Palombaro, in provincia di. La padrona ha cercato di proteggere il suo cane ma ilè tornato alla carica ed è riuscito a strapparglielo, portandolo via tenendolo tra i ...

Chieti, lupo aggredisce cane a passeggio con la padrona e lo "rapisce" TGCOM

Nel centro cittadino di Palombaro, in provincia di Chieti, una donna di 56 anni è stata attaccata da un lupo mentre passeggiava con il suo cagnolino: la donna ha cercato di difendere il suo cucciolo, ...Un lupo ha aggredito un cane al guinzaglio e la sua padrona in pieno centro a Palombaro, in provincia di Chieti. La donna, Nadia Terenzi, 56 anni, era uscita a passeggio col suo cagnolino ma improvvis ...