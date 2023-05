Chiara Nasti come Ilary Blasi | matrimonio “copiato”

Leggi su dilei

(Di domenica 21 maggio 2023) Manca poco aldie Mattia Zaccagni. La coppia ha fissato la data delle nozze ma un dettaglio ha reso la notizia virale. Posto qualsiasi sentimento scaramantico da parte, i due hanno scelto di seguire le orme die Francesco Totti, in qualche modo.: dove si sposa Lo scorso 16 novembre 2022e Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la prima volta. È venuto al mondo il piccolo Thiago, che avrà modo di prendere parte, ora, aldi mamma e papà. La coppia ha fissato una data per le nozze, che sarà celebrato il prossimo 20 giugno. Il dettaglio di cui parlavamo, che ha portato la notizia a trovare spazio su svariati siti, ...