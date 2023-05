Chi è Minnie Minoprio | la cantante ospite a Domenica In

Leggi su tpi

(Di domenica 21 maggio 2023) ?, pseudonimo di Virginia Anne(Ware, 4 luglio 1942), è una scrittrice, attrice ebritannica naturalizzata italiana di musica jazz; in Italia è maggiormente nota per il suo trascorso da showgirl e attrice. Ha scritto anche programmi radiofonici per la Rai, testi di canzoni e, successivamente, anche romanzi. Nel 1957, a 15 anni, esordì sulle scene teatrali londinesi in Cinderella, di Rodgers e Hammerstein. Nel 1959 fu notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi, che la vollero nella rivista Io e la margherita. Nel 1962, mentre interpretava a Coventry il ruolo di protagonista in una riduzione teatrale della fiaba Il principe e la rana dei fratelli Grimm, conobbe il costruttore romano Giorgio Ammanniti con cui è stata sposata sino al 1973. Dalla loro unione nacque il figlio Giuliano. In ...