Chi è Giselle Cardia | la “veggente” di Trevignano | “Non ho mai chiesto soldi”

(Di domenica 21 maggio 2023), siciliana, 53 anni, ex imprenditrice, la “” diche dice di aver visto lacrimare sangue dal volto della statuetta riportata da Medjugorie e di ricevere dalla Madonna messaggi per i fedeli, è stata condannata a due anni di reclusione, con pena sospesa, per bancarotta fraudolenta. Il processo, che si è concluso in primo grado, riguarda una vicenda del 2013. Quando Gisellaancora si chiamava Maria Giuseppa Scarpulla, secondo quanto ricostruito dai giudici, aveva stipulato, con la sua società Majolica italiana, un contratto di affitto con l’amministratore unico e liquidatore della societù Ceramiche del Tirreno srl, per un canone annuo di 108 mila euro annue. Canone, hanno stabilito i giudici, «incongruo» e che avrebbe determinato il fallimento della società. Dopo ...