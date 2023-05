Chelsea su Vlahovic | pronta un’offerta da 80 milioni

(Di domenica 21 maggio 2023) Dusannel mirino del. Secondo quanto riportato dalla “Espn”, i Blues avrebberoda ben 80di euro per il centravanti serbo, che da quando è in bianconero sta vivendo un periodo complicato (23 gol in 62 gare). Il 23enne non si troverebbe bene con gli schemi di Allegri, e un divorzio potrebbe consumarsi a fine stagione.pronto ad approfittarne, ma occhio a Bayern Monaco e Atletico Madrid. SportFace.

1 La Premier League continua a tentare Dusan: secondo ESPN , ilha pronti circa 80 milioni di sterline (al cambio oltre 91 milioni di euro ) per strappare l'attaccante serbo alla Juventus .Ilsarebbe pronto ad offrire circa 80 milioni di euro per acquistare Dusandalla Juventus la prossima estate Ilsarebbe pronto ad offrire circa 80 milioni di euro per acquistare Dusandalla Juventus la prossima estate. Secondo quanto riportato da ......potrebbe decidere di ceder Dusan. L'ex Fiorentina avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e i club interessati sarebbero Tottenham, Atletico Madrid, Bayern Monaco e. Le ...

"Vlahovic per il Chelsea è la priorità: la mega offerta alla Juventus" Tuttosport

Vlahovic Juve, si muove il Chelsea e non solo: lo vogliono altre due. Gli aggiornamenti sul futuro del serbo Il Chelsea vuole Vlahovic, ma non ha ancora avviato colloqui con la Juve nè ha inviato un’o ...Per la Juventus è arrivato il momento di ripartire da zero, per cercare di ricostruire fondamenta solide per il futuro. Oltre alla situazioni extra-campo, i bianconeri dovranno rinnovare la rosa punta ...