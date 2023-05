Che tempo che fa | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi | 21 maggio 2023

...è caduta copiosa alle 14 sul Centrale, luogo prescelto per il big match tra il danese e il russo. Al termine della premiazione della finale del doppio maschile, non c'è stato neanche ildi ...... il pari arriva al 66': Buongiorno va via sulla sinistra e mette in mezzo, Sanabria anticipa Igor e trova la deviazionevale l'1 - 1. I ritmi tornano quelli del primo, le due squadre si ...Intervista al comico Nino Frassica, ospite fisso a "fa" sul suo fantomatico giornale "Novella bella" e sul suo vero romanzo al femminile "Paola. Una storia vera" (Mondadori). Con l'imprevista partecipazione del direttore de "La Stampa" ...

«Che tempo che fa», il più forte brand Rai sui social media Corriere della Sera

“Il governo è ancora in tempo per costituirsi parte civile, non tradisca due servitori dello Stato uccisi mentre erano in sevizio e svolgevano con onore il loro lavoro”. Con queste parole Domenica Ben ...cross perfetto per il colpo di testa dell’attaccante entrato in campo nel secondo tempo. Il Torino barcolla e rischia di subire il raddoppio , ma al 68' , Buongiorno va via alla guardoa di martinez ...