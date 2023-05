(Di domenica 21 maggio 2023): OpenAI ha infatti annunciato l’arrivo di un’appper iOS, il sistema operativo mobile sviluppato da Apple, giàdalStore. “è gratuita e sincronizza la cronologia su tutti i dispositivi”, ha spiegato OpenAI, “integra inoltre Whisper, il nostro sistema di riconoscimento vocale open-source, che consente l’inserimento della voce. Gli abbonati aPlus ottengono l’accesso esclusivo alle funzionalità del GPT-4, l’accesso anticipato alle funzioni e tempi di risposta più rapidi, il tutto su iOS”. “Stiamo iniziando il lancio negli Stati Uniti e nelle prossime settimane ci espanderemo in altri Paesi. Siamo ansiosi di vedere come utilizzare ...

ChatGPT sbarca sugli smartphone: scaricabile l'app per iOS ... Il Denaro

