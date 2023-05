Charlotte Casiraghi a Cannes 2023 | paillettes e trasparenze non convincono

Leggi su dilei

(Di domenica 21 maggio 2023)è un habitué del Festival die, probabilmente anche complice il marito Dimitri Rassam produttore cinematografico, quest’anno “la Principessina” sembra essere presenza fissa delle prime della kermesse. Dopo essere stata ospite d’onore sul red carpet del film di apertura, Jeanne du Barry, infattiè riapparsa (sempre insieme al marito) anche sul tappeto rosso della pellicola di Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon, che vede come protagonista Leonardo Di Caprio. Se per la prima “sfilata” sul Montée de Marche aveva indossato un elegante abito Chanel in roso blu navy con coprispalle tempestato di fiori che le donava moltissimo, per questo secondo tappeto rosso laha scelto invece un vestito (sempre Chanel) che non ha messo affatto in risalto la sua ...