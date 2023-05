Cessione Sampdoria | luce in fondo al tunnel | l’offerta per salvare il club

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 maggio 2023) Laè reduce dalla matematica retroin Serie B e nell’ultima partita è arrivata una brutta sconfitta contro il Milan con il risultato di 5-1. A tenere banco è il futuro dele laè entrata nella fase decisiva. Dopo una situazione di valutazioni, rumors e indiscrezioni, sono finalmente arrivate le dichiarazioni di uno dei soeggetti interessati al futuro del. Si tratta di Matteo Manfredi, socio di Andrea Radrizzani in Gestio Capital-Aser Ventures, ilche potrebbe acquistare il. “Abbiamo inviato venerdì un’offerta vincolante per rilevare la. Siamo pronti a procedere per chiuderla. Abbiamo trovato ieri l’accordo con le banche, per il pagamento integrale di tutti i loro crediti”, le dichiarazioni a Il ...