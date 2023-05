“Cemento? Ce n’è troppo poco” | la sparata di Sallusti a La7 Che cita male anche il Vajont | ecco perché ha scelto l’esempio più sbagliato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) “Il problema in Emilia è che forse dovevano mettere un po’ più di. Quando la natura decide, accade ed è sempre accaduto”: a dirlo è il direttore di Libero Alessandro, durante una puntata di Otto e mezzo su La7. Ma mentre Pierluigi Bersani strabuzzava gli occhi,si era già inerpicato in una spericolato parallelo e in una sbilenca ricostruzione del disastro del(che ha collocato “nel 1960 oprima” e invece è datata 9 ottobre 1963). “Ci fu l’alluvione del” ha dettoparagonandolo alle inondazioni di questi giorni in Romagna. Tuttavia ciò che accadde in provincia di Belluno non fu un’alluvione, ma l’effetto di una frana che era attesa, monitorata ma che si verificò all’improvviso. Una enorme massa di terra si staccò dal ...