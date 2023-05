Celebrata in Campania la Giornata delle Dimore storiche | castelli e palazzi visitabili dai cittadini

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 maggio 2023) Il più grande museo diffuso d’Italia ha riaperto le porte. Si èoggi laNazionale dell’AssociazioneItaliane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Oltre 500 in tutta Italia, 23 dei quali ini luoghi esclusivi come, rocche, ville, parchi e giardinigratuitamente, in un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico al mondo. Tra le peculiaritàcampane aperte al pubblico alcune particolarità: Castello Pandone, di origine longobarda che si articola su tre piani e domina il borgo medievale di Prata Inferiore e la valle del fiume Lete; Palazzo Bruni, che si sviluppa sin dal 1641 all’interno del casale Garzano e nelle forme ...