CdS – Lazio | il sogno è Berardi

(Di domenica 21 maggio 2023) 2023-05-16 14:56:43 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere: ROMA – Sarri, in caso di Champions e di condivisione del progetto, chiederà quattro acquisti dello stesso livello dei titolarissimi. Due centrocampisti e il gap di fantasia per l’addio probabile di Milinkovic andrà compensato con due rinforzi di qualità in attacco. Un vice Immobile (di prospettiva) da 4-3-3 e un esterno di piede mancino da alternare a Zaccagni e Felipe. Non a caso, più volte, Mau ha sottolineato la necessità di arricchire le soluzioni offensive e dove va colmata la differenza con le concorrenti. Le partite, nell’epoca delle cinque sostituzioni, si decidono nell’ultima mezz’ora con l’ingresso di giocatori che sappiano inventare e trovare il colpo. Il discorso non cambierebbe con qualsiasi altro allenatore ambizioso, a meno che a Formello non sognino di tornare nel limbo e lavorare con un ...

Secondo quanti riportato dal Corriere dello Sport il rinnovo per Rodríguez Pedro con la Lazio sarebbe pronto. Lo spagnolo prolongherebbe la sua permanenza nella Capitale per un altro anno, l’accordo ...Secondo il Corriere dello Sport, alla lista delle pretendenti si sarebbe aggiunta anche la Lazio. i biancocelesti hanno bisogno di un vice Immobile e tra i papabili candidati c’è anche Retegui.