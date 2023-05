Catanzaro | calci alla fidanzatina per farla abortire Ma il bambino è salvo La 16enne | «Mi colpiva sul ventre»

...pancia e la fuga in ospedale Al culmine del litigio lo straniero avrebbe sferrato diversisul ... Ora il marocchino è agli arresti domiciliari I carabinieri della Stazione dihanno ...I carabinieri dihanno arrestato un giovane marocchino con l'accusa di maltrattamenti in ... Al culmine di una lite la minorenne sarebbe stata colpita conin diverse parti del corpo. I ...alla compagna minorenne incinta per farla abortire. E' l'accusa rivolta a un 20enne marocchino arrestato dai carabinieri diper maltrattamenti in famiglia e tentativo di procurato ...

Catanzaro, calci alla compagna minorenne per farla abortire: arrestato Adnkronos

Una violenza incontenibile contro la giovanissima fidanzata incinta. Accade in un quartiere popolare di Catanzaro, protagonista un ragazzo marocchino di 20 anni. Giovedì scorso è ...Forte interesse di Catanzaro e Modena per Matias Antonini Lui, centrale difensivo brasiliano classe '98 in forza al Taranto. Il giocatore.