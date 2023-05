Caso Roccella | io c’ero | cinque cose che dovete sapere

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 21 maggio 2023) Ho avuto la ventura di assistere dal vivo alla vicenda che ha visto come protagonista Eugenia, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del nostro governo. La quale era al Salone del libro di Torino per presentare il suo ultimo libro, un’autobiografia che ha pubblicato l’editore Rubbettino e che si intitola Una famiglia radicale. Eugenia è infatti figlia di Franco, uno dei padri fondatori del Partito che fu poi di Pannella. La contestazione aRadicale e attivista femminista ella stessa, ha poi negli anni maturato idee e posizioni politiche sempre più vicine alle nostre. Soprattutto sulla questione del cosiddetto “utero in affitto”, il ministro ha criticato ultimamente in più riprese quella che ha giustamente ritenuto una pratica che degrada la donna e mercifica il corpo umano. Come sapete alla ...