Cara Atalanta | tre punti importanti | ma in chiaro scuro

(Di domenica 21 maggio 2023) L’assenza del tifo nerazzurro sembra quasi condizionare i nostri che partono a rilento ed infatti vanno quasi subito sotto per la solita defaiance difensiva. Complici le diverse assenze dei titolari, gli atalantini sembrano faticare a trovare il gioco. Molti gli errori, le gambe sembrano molli, i giocatori paiono svogliati. Ma non è così, occorre solo trovare il giusto equilibrio contro avversari molto chiusi e decisi a portare a casa un risultato positivo. È così che il migliore dei nostri, Zappacosta, riesce a trovare il pareggio con un missile da fuori area. Ma la gara è ancora lunga e sembra bloccata e difficile da portare dalla nostra parte. Ci pensa il portiere avversario, che nell’intento di operare un dribbling alla Messi, mette di fatto la palla sul piede di Pasalic pronto a mettere in rete. Sospiro di sollievo di tutti, in una di quelle gare che poteva incanalarsi verso un ...

E’ festa per la Salernitana che resta in Serie A. A regalare la salvezza matematica, senza giocare, agli uomini di Sousa è stato il Verona che ha perso a Bergamo in casa dell’Atalanta. Il popolo grana ...Non è una novità, è vero, ma la perla col Verona vale di più perché permette all’Atalanta di restare in corsa per un ... uno dei quali sarebbe potuto costare carissimo. Nel finale, infatti, regala ...